Grote schoonmaak op de stranden

Mensen kunnen zich tijdens de schoonmaak nog aansluiten bij de estafette. De verwachting is dat een recordaantal deelnemers dat zal doen. Directeur Floris van Hest van de Stichting De Noordzee leidt dit af uit het grote aantal inschrijvingen vooraf.

Uit de grote belangstelling blijkt volgens Van Hest dat mensen hechten aan troeploze stranden en graag helpen bij het opruimen. Hij wijst erop dat de klus behalve nuttig ook leuk, gezellig en interessant is.

Het is de vijfde keer dat de stranden tijdens een wandelestafette worden opgeruimd. In twee weken tijd wandelen vrijwilligers van Cadzand naar Zandvoort en ruimen ze ondertussen troep op. In Zandvoort treffen ze de groep die vandaag vanuit Schiermonnikoog vertrekt.