'Dit is net zo erg als het verdwijnen van de veerboot'

Iedere maand stellen Zeeuwse politici problemen aan de kaak. Of nog beter; ze komen met oplossingen. Een van de manieren waarop dat kan, is door het stellen van een schriftelijke vraag aan het gemeentebestuur, het provinciebestuur of - als je Kamerlid bent - aan een minister. De politieke redactie van Omroep Zeeland kiest iedere maand de drie meest opvallende vragen.

Goud

De gouden medaille is voor CDA-raadslid Jos van Ginneken uit Terneuzen. Hij kwam direct in actie toen bleek dat het voortbestaan van Lijn 19, de Bredabus opnieuw aan een zijden draadje hangt. Lijn 19 rijdt via Antwerpen tussen Hulst en Breda rijdt. De lijn is een belangrijke verbinding voor Zeeuws-Vlaanderen. "Net zo belangrijk als de veerboot tussen Breskens en Vlissingen en de bus door de Westerscheldetunnel", zegt Van Ginneken.

Daarom vindt hij dat dat de bus niet mag verdwijnen. "Voor studenten, forensen en dagjesmensen is het een belangrijke verbinding met de rest van Nederland. Dat moeten we zo houden." Begin juli hoorde het raadslid uit Terneuzen dat Connexxion de lijn mogelijk wil schrappen, omdat de bus veel vertraging oploopt in het centrum van Antwerpen en vanwege een verbouwing in Breda.

Oplossing

Van Ginneken stelde schriftelijke vragen en met succes. Want inmiddels zijn de de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en Connexxion op zoek naar een oplossing. Toch is het opmerkelijk dat een raadslid uit Terneuzen vragen stelt over een buslijn in Hulst. Maar Van Ginneken heeft daarvoor een goede verklaring: "De Bredabus is ook voor studenten en dagjesmensen uit Terneuzen heel belangrijk. Daarom zet ik me in om de bus voor heel Zeeuws-Vlaanderen te behouden."

Zonder financiële hulp dreigt sluiting voor het Zwin College in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Zilver

De zilveren medaille gaat naar de Statenfractie van de SP. Die vindt dat de provincie in actie moet komen om het Zwin College in Oostburg te redden. Die school moet misschien dicht vanwege financiële problemen. De SP wijst erop dat de provincie wél fors wil investeren in de uitbreiding van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De partij zegt dat dan op zijn minst ook middelbare scholen overeind moeten worden gehouden.

Commissaris van de Koning Han Polman (foto: Omroep Zeeland)

Brons

Het brons gaat deze maand naar de PVV. Statenlid Vincent Bosch maakte zich druk over het optreden van commissaris van de Koning Han Polman in Goes. Daar vertrekt burgemeester René Verhulst en dus zoekt Goes een nieuwe burgemeester. Maar Polman heeft besloten dat Goes eerst een waarnemer krijgt en dat zorgde voor veel onbegrip. De PVV wil opheldering rond de gang van zaken. Een goede manier om dat voor elkaar te krijgen is het stellen van schriftelijke vragen. Brons dus voor de PVV

Dat kan beter! (foto: Omroep Zeeland)

'Dat kan beter!'

Bij de bronzen medaille voor de PVV moet wel een kritische noot worden geplaatst. Statenlid Vincent Bosch vraagt of commissaris van de Koning Han Polman een lijstje heeft liggen met mensen die hij graag als waarnemend burgemeester wil aanstellen. En dan luidt de vervolgvraag:

'Als het antwoord op die vraag ontkennend is, welke consequenties voor uw positie verbindt u dan aan de ontkenning van het bestaan van een dergelijk lijstje, mocht later toch op eender welke manier blijken dat het wel degelijk bestaat?'

Met andere woorden: 'We stellen een vraag, we geloven op voorhand niet in een eerlijk antwoord en als blijkt dat we gelijk hebben, stapt u dan op?' Een beetje brutaal zijn is leuk, maar zo gaan we - om in de terminologie van de PVV te blijven - in Zeeland niet met elkaar om. En daarom krijgt de PVV behalve de bronzen medaille deze maand ook het stempel: 'Dat kan beter!'