Pluimveehouders: echt balen van fipronil-eieren

Kippen in stal (foto: OZ)

De NVWA heeft een code vrijgegeven die op eieren staat waarin resten van een bestrijdingsmiddel zitten. Het gaat om het anti-luizenmiddel fipronil dat bij pluimveehouders terecht is gekomen via een bedrijf dat inkocht in België.

Nelleke Blok van de ZLTO zegt dat kippenhouders te goeder trouw hebben gehandeld. Ze noemt het maffiapraktijken dat ze slachtoffer konden worden van het bijmengen van fipronil

Volgens Blok is de affaire rond de eieren schadelijk voor het vertrouwen van de consument. "Het is echt balen".