Toptransfer in de maak voor Van Drongelen

Rick van Drongelen moet de verdediging van HSV versterken (foto: Orange Pictures)

Rick van Drongelen zou Sparta zo'n 3 miljoen euro moeten opleveren. In Hamburg zou Van Drongelen een contract voor vijf jaar kunnen tekenen.

De zaakwaarnemer van Van Drongelen, Patrick Poldervaart, zegt dat het er goed uitziet. "De onderhandelingen tussen de clubs zijn gaande. Ik verwacht binnen nu en drie dagen uitsluitsel."

Vorige week wist Rick van Drongelen te scoren in een oefenwedstrijd tegen Hamburger SV.

Stroomversnelling

Deze zomer is er voor Van Drongelen veel interesse ontstaan. "Veel clubs in Europa hebben Rick op hun lijstje staan", zegt Poldervaart. "Bij Hamburger SV staat hij ook al geruime tijd in de belangstelling." Vorige week speelde Van Drongelen met Sparta een oefenwedstrijd (1-1) tegen HSV. In dat duel maakte Van Drongelen het enige doelpunt voor Sparta. "Rick speelde toen een hele goede wedstrijd. Daar heeft de trainer van HSV, Markus Gisdol, hem ook aan het werk gezien. Ik denk dat daardoor het een en ander wel in een stroomversnelling is gekomen."

JVOZ

Van Drongelen verruilde in 2012 JVOZ voor de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. In het seizoen 2015/2016 maakte hij als zestienjarige zijn debuut in het eerste elftal. Dat jaar werd hij met Sparta ook kampioen van de Jupiler League. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut in de Eredivisie, hij kwam tot 31 wedstrijden.

Van Drongelen zijn contract bij Sparta loopt nog door tot 2019.