Startsein in Cadzand voor strandschoonmaak (foto: Omroep Zeeland)

In Cadzand en op Schiermonnikoog is vanmorgen de 'Beach Cleanup Tour' van start gegaan. Tijdens deze jaarlijkse actie van Stichting De Noordzee ruimen vrijwilligers de héle Nederlandse Noordzeekust schoon.

Voor de opruimactie is de kust opgedeeld in 30 etappes. Iedere dag worden twee stukken strand opgeruimd tot de deelnemers vanuit Cadzand en die uit Schiermonnikoog elkaar treffen in Zandvoort. Daar wordt op 15 augustus ook bekend gemaakt wat de actie heeft opgeleverd.

