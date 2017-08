Isabel en Marjolijn lopen opname met Metropole Orkest mis

De uitslag van de publieksstemming werd vanmiddag om 12.00 uur bekend gemaakt. Bij Marjolijn Polfliet van Marjolaine et les Manouches loopt op dat tijdstip de spanning hoog op en ze verliest haar telefoon geen moment uit het oog.

Kanshebbers

De twee Zeeuwse artiesten waren tot het laatste moment nog kanshebbers. Dankzij een uitgebreide lobby eindigden ze in de eerste stemronde bij de bovenste vijftig van de in totaal 650 inzendingen. Genoeg om door te gaan naar de tweede stemronde. Aanvankelijk leek een plek in de top 10 voldoende voor een samenwerking met het orkest.

Op de website werd vandaag duidelijk dat het Metropole Orkest alleen met EPICA de studio induikt. Kort na deze voor de Zeeuwse zangeressen teleurstellende uitslag, stroomt de telefoon van Marjolijn vol met reacties.

Het Metropole Orkest ging op zoek naar een samenwerking met een nieuwe of gevestigde Nederlandse artiest. Het publiek kon in twee stemrondes bepalen met wie het orkest moest gaan samenwerken. De stemming eindigde dinsdag om 12 uur. Met de nummer één van de stemlijst kiest het Metropole Orkest een nummer.

Zeeuws tintje

Toch zit er nog een klein Zeeuws tintje aan de uitslag. De basis van de band werd gelegd door twee muzikanten uit Goes. Oud-leden van de band Epica zijn Ad Sluijter (gitaar) en Jeroen Simons (drums). Beiden speelden daarvoor in de Goese band Cassiopeia. Daarnaast ontmoet de band de uit Goes afkomstige Rik Mol, de solo-trompettist van het Metropole Orkest.