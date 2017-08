Twee automobilisten verliezen macht over het stuur

In Zeeuws-Vlaanderen hebben afgelopen nacht twee automobilisten de macht over het stuur verloren en zijn naast de weg beland. Dat gebeurde in Hoek en Zuidzande.

Politieauto (foto: oz) In Hoek vloog een 25-jarige man uit Colijnsplaat met zijn auto uit de bocht op de Van Wuyckhuisweg. Hij raakte een paar verkeersborden en belandde op zijn kop tegen een zandberg. Uit een blaastest blijkt dat hij niet te veel had gedronken. Een 24-jarige bestuurder uit het Limburgse Heythuysen had wel te veel alcohol achter de kiezen toen hij op de rotondes Potjes bij Zuidzande het spoor bijster raakte. Zijn auto kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De man heeft zijn rijbewijs moeten inleveren en zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen.