Kortere editie Jumpin' de Weel moet voor meer beleving zorgen

De afgelopen jaren duurde Jumpin' de Weel altijd twee weken. Organisator Kees Willeboer zag dat de druk op de bijna 400 vrijwilligers te groot was geworden en besloot in te grijpen. "Voor veel mensen ging de hele vakantie erin op. Ook om de kosten te dekken hebben we dit besluit genomen. We hebben nu een programma met dezelfde onderdelen, maar dichter op elkaar. Zo proberen we het intensiever te maken, zodat er meer beleving is voor de supporters.

Het besluit werd ook genomen om op de lange termijn Jumpin' de Weel gezond te kunnen houden.