Kerkconflict Kruiningen: 'Strijdbijlen begraven en verstand gebruiken'

Gisteren vond dominee Gerrit Bredeweg apparatuur onder zijn auto. Waarschijnlijk gaat dat om afluister- en volgapparatuur. Al langer speelt in zijn kerk een conflict tussen hem en een oud-diaken. Of de gevonden spullen met dat conflict te maken hebben, is niet duidelijk.

Zoon noemt het jammer dat het vooralsnog niet is gelukt om de problemen op te lossen. "Dat heeft een uitstraling naar de gemeenschap. En dat betreur ik." Hij volgt de zaak op afstand. "Wij zijn geen partij in dit conflict. De gemeente treft daarom ook geen blaam."

Verwerpelijk

De burgemeester vindt het verwerpelijk dat mensen uit de gereformeerde gemeente in Kruiningen met elkaar in gevecht gaan en afluisterapparatuur plaatsen. "De mensen die daartoe verantwoordelijk zijn, of slachtoffer zijn zouden kunnen overwegen om daar aangifte van te doen. Op basis daarvan vindt het gebruikelijke onderzoek plaats. Maar dat is niet aan mij, maar aan de politie en het Openbaar Ministerie."

Ook zegt Zoon dat hij hoopt dat beide partijen de afspraak hebben gemaakt om de bemiddelingspoging af te wachten. Het is volgens hem het beste als de strijdbijlen niet meer worden opgepakt, maar begraven. "Dat lijkt me het beste in deze situatie. Gewoon accepteren wat de uitspraak is of zal zijn."

Het is een geschil tussen partijen, waar de gemeente helemaal buiten staat." Piet Zoon, burgemeester Reimerswaal

Volgens Zoon is de openbare orde in Kruiningen niet in het geding. "Er is vooralsnog geen stoornis dat de gemeente daarin zou moeten optreden. Het is een geschil tussen partijen, waar de gemeente helemaal buiten staat."

Eerder werd nog gesuggereerd dat Zoon zelf lid zou zijn van de gereformeerde gemeente. Dat is niet zo, zegt hij. "Ik ben wel gelovig, maar ik ben een PKN'er. En dat is 'mijn' kerk."

