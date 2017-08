Politie zoekt getuigen straatroof Goes

Politie zoekt getuigen straatroof Goes (foto: OZ)

De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over een straatroof in Goes afgelopen weekend. Een twintigjarige vrouw werd zondagavond in de Naereboutstraat van haar tas beroofd. De dader is sindsdien spoorloos.

Het slachtoffer werd rond 22.30 uur plotseling van achteren benaderd en haar handtas werd vervolgens vastgegrepen. De dader trok zo hard aan de tas, dat het handvat afbrak. Omstander De dader ging er vervolgens vandoor. Hoewel een omstander het slachtoffer nog te hulp schoot, wist de dader te ontkomen. De politie hoopt nu via een getuigenoproep dat mensen zich melden. Lees ook: Vrouw beroofd van handtas in Goes