Laatste liefdesboodschap van overleden priester

Heel bijzonder

Gielliet maakte meer dan duizend houtsculpturen. Zijn laatste staat op een polderdijk in Assenede, vlak over de grens bij Philippine. Projectmanager Marc De Smet noemt het heel bijzonder dat het laatste werk in Assenede beland is: "We kenden Omer goed en dertig jaar geleden maakte hij ook een sculptuur voor ons."

Het beeld is gebaseerd op het eeuwenoude verhaal Floris ende Blancefloer. Een verhaal over de ogenschijnlijk onmogelijke liefde tussen een moslimprins en een christelijke slavinnendochter. Met zijn laatste sculptuur wilde Gielliet laten zien dat de liefde altijd overwint.

Het allerlaatste kunstwerk van Omer Gielliet in Assenede (foto: Omroep Zeeland)

Assenede staat stil bij het feit dat het 750 jaar geleden is dat Diederic van Assenede Floris ende Blancefloer schreef. In het kader van het jubileum is er een grensoverschrijdend cultureel project gestart. Zo zijn er ook dertien Zeeuwse borduursters die meewerken aan een wandtapijt dat het verhaal van Floris en Blancefloer uitbeeld.

Liefde in de samenleving

Gielliet ging als priester zijn eigen weg en welk geloof iemand aanhing maakte hem niet uit. Door het verhaal van Floris en Blancefloer uit te beelden zendt hij de wereld een laatste liefdesboodschap. Volgens Marc De Smet, die het initiatief nam voor de sculptuur, ging het Gielliet niet alleen om de liefde tussen een koppel, maar ook om de liefde voor elkaar in de samenleving.

Verslaggever Anoek de Gardeijn in gesprek met Marc De Smet: