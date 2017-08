'Transfer Van Drongelen naar HSV zou fantastisch zijn'

Rick van Drongelen komt ook uit voor Oranje onder 19. (foto: Orange Pictures)

"Het zou een fantastische transfer zijn naar een grote sterke competitie", zegt De Nooijer. HSV is een grote club in Duitsland, het is zelfs de enige club die nooit degradeerde uit de Bundesliga. De laatste jaren speelt de club echter vaker tegen degradatie dan om de prijzen. De Nooijer denkt ook wel dat hij kans maakt om te gaan spelen. "Ik weet dat er ruimte is in de verdediging bij HSV. Ze hebben die Griekse jongen: Kyriakos Papadopoulos, maar die is vaak geblesseerd."

Altijd winnen

De Nooijer trainde Van Drongelen toen hij in JVOZ C1 zat en daar leerde hij de verdediger uit Axel kennen als een voetballer die er alles voor over had om de top te halen. "Dat is er nooit meer uitgegaan. Hij durft in zichzelf te investeren en ik hoop ook echt dat het doorgaat voor hem."

Reuzensprong

Niels Slager kent Van Drongelen ook via de JVOZ en volgde hem op de voet bij Sparta de afgelopen jaren. "Hij heeft heel veel gespeeld afgelopen anderhalf jaar. Daarin heeft hij goede en moeilijke periodes gehad, maar hij heeft heel veel geleerd." De waarschijnlijke stap van Sparta naar HSV is een toptransfer, maar Slager vindt het geen 'reuzensprong'. "Net als Sparta speelt HSV de laatste jaren ook vaak tegen degradatie, met die druk kan hij dus wel omgaan."

Luister hier:

Rick van Drongelen-tribune

Een transfer betekent dat de JVOZ, de club waar Van Drongelen vier jaar in de jeugdopleiding zat, een opleidingsvergoeding krijgt. "Hoeveel dat is, weten we op dit moment niet", zegt Slager. "Maar als het zo is dan kunnen we met dat geld weer herinvesteren." Of er van het geld een Rick van Drongelen-tribune komt? "Er staat een mooie tribune bij onze accommodatie, maar we rekenen ons nog niet rijk voordat de transfer heeft plaats gevonden."

De Nooijer, één van de oprichters van de JVOZ, vindt het mooi dat er nu spelers uit Zeeland hun stempel drukken op het mondiale voetbal. "Je ziet dat de spelers die toen bij JVOZ speelden nu doorstromen in zowel het amateur- als profvoetbal. Geld is dan niet het belangrijkste, maar dat de spelers goed terechtkomen."

Lees ook: