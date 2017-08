Opnieuw naar de rechter vanwege kerkruzie Kruiningen

'Dominee afgeluisterd' (foto: Omroep Zeeland)

Wat precies de punten zijn waar de kerkenraad zich niet aan houdt, wil Piet Jansen niet zeggen. Hij is de broer van Henk Jansen en de woordvoerder van de familie. Volgens hem dient het kort geding op 27 augustus. Als de kerkenraad besluit zich voor die tijd toch aan het vonnis te houden, wordt het kort geding weer ingetrokken.

Kastje onder de auto

De ruzie kwam gisteren opnieuw tot een dieptepunt nadat bij dominee Gerrit Bredeweg een kastje onder de auto werd gevonden. Het zou gaan om volg- of afluisterapparatuur. De politie heeft het kastje in beslag genomen en onderzoekt wat het is.

Volgens Piet Jansen heeft zijn familie niets met het kastje te maken. "De familie zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het kastje. We weten ook niet wat het is."

