Celstraffen tot vijf jaar voor internetoplichting

Een man uit Veenendaal is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot vijf jaar cel. De rechter acht bewezen dat hij Zeeuwen oplichtte via verkoopsites als Marktplaats en Speurders, schrijft HVZeeland.

De straf tegen de 53-jarige man valt twee jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De man uit Veenendaal handelde niet alleen: zijn compagnon - een 36-jarige man uit Spijkenisse - is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan de helft voorwaardelijk. Die straf is wel conform aan de eis van het OM. Betonplaten Het duo dupeerde kopers uit onder meer Nieuwerkerk, Clinge, Koudekerke en Noordgouwe voor ruim twee ton met de verkoop van stelconplaten. De gekochte betonplaten werden echter nooit geleverd. Het overgemaakte geld verdween via zogeheten katvangers. De man uit Veenendaal is al meerdere malen veroordeeld voor oplichting.