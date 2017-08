Van Beachboom tot de visserijfeesten: deze festivals mag je niet missen

Zeeuws Wijnfeest - 4 en 5 augustus

Waar kun je beter een wijnfeest houden dan op een Zeeuwse wijnhoeve? Tijdens het Zeeuws Wijnfeest op Wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreischor kun je genieten van muziek, streekgerechten, rondleidingen en natuurlijk heel veel wijn. Benieuwd hoe het festival eruit ziet? In deze video zie je een impressie van vorig jaar.

Visserijfeesten Breskens - 4, 5 en 6 augustus

De visserijfeesten zijn niet meer weg te denken uit Breskens. Met een kermis, rommelmarkt, braderie, vuurwerk en artiesten als Django Wagner, Snollebollekes, John de Bever en André Hazes Jr. belooft het ook deze editie weer een feest te worden. Het volledige programma vind je op de website van de visserijfeesten.

Beachboom - 5 augustus

Dansen, dansen en nog eens dansen. Op zaterdag 5 augustus staat de Brouwersdam in het teken van Beachboom. Dit jaar staan dj's als Quintino, Fais, Roog & Erick E en Funkerman op het programma.

Culikaravaan - 10,11 en 12 augustus

Of je nu zin hebt in crepes, poke bowl, saté, Mexicaans eten of gewoon een bakje koffie; bij Culikaravaan in Middelburg vind je het allemaal. Het festival wordt dit jaar voor de derde keer gehouden en de locatie is onveranderd: bij de Seismolen aan de Baarnselaan.

KatoenXL - 12 augustus

KatoenXL is dansen, eten en drinken op het Bleekveld in Goes. Dit jaar staan onder meer Erick E, Tony La Porte, Chris Rox, Cheat Me en Janick Megroot op het programma.

Zomerfestival Retranchement - 18, 19 en 20 augustus

Zomerfestival Retranchement

Het Smartlappenfestival en het Lazy Sundayfestival in Retranchement gaan dit jaar samen onder de naam Zomerfestival. De eerste editie van het festival is van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus in Retranchement met optredens van Krapuul, Dyl'n, Anne van Damme en meer.

Havendagen Zierikzee - 24, 25 en 26 augustus

Een wielerronde, lampionnenoptocht, vlootschouw, vuurwerk en artiesten als Peter Beense, Woodworks en Copy Cat. Dat kan maar één ding betekenen: de havendagen in Zierikzee komen er weer aan! Het volledige programma vind je op de website van de Havendagen Zierikzee.

Mosselfeesten Philippine - 26 en 27 augustus

Mosselfeesten Philippine

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus is het weer tijd voor de mosselfeesten in Philippine. Tijdens de 41ste editie is er een kermis, braderie, fietsspeurtocht voor kinderen en zijn er ballonvaarten vanuit het Spuikompark. Bekijk het hele programma.

Lees ook:

Zeeland Nazomerfestival - 22 augustus tot 2 september

Dit jaar heeft het Zeeland Nazomerfestival gekozen voor theaterlocaties als de Oesterdam, de TCR garage in Middelburg, het Industrieel Museum in Sas van Gent en Waterschap Scheldestromen. Net zoals andere jaren wordt het muziekprogramma op het Abdijplein gehouden. Dit jaar staan onder andere Lucas Hamming, Isabel Provoost, The Brightt, Diggy Dex en DI-RECT op het affiche.