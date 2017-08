Drie gewonden bij ongeluk bij Hoek

Bij een ongeluk bij de Hoofdweg (N61) in Hoek zijn vanavond drie mensen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak raakte rond 21.00 uur een personenauto met Duitse kentekenplaten van de weg op de rotonde bij het Mauritsfort. De auto vloog vervolgens via de berm over een fietspad bij een tunneltje onder de N61.

Ongeluk ongeluk 1 (foto: Provicom) De auto botste daarna tegen een elektrokast. Er kwamen vier ambulanceteams, verschillende brandweerwagens en een traumahelikopter ter plekke. De gewonden zijn met spoed per ambulance afgevoerd. De traumahelikopter landde op de N61. Die was daardoor een poos afgesloten richting de Sluiskiltunnel.