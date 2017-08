Zeeland wordt wakker: Kerkruzie, ongelukken en festivals

Wat is er in godsnaam aan de hand in Kruiningen? (foto: Nikki Westdorp (Flickr, Omroep Zeeland) )

Wat is er aan de hand in Kruiningen?

Ruzie binnen de kerk: er vallen klappen, beschuldigingen van ontucht, rechtszaken en nu is er mogelijk ook afluisterapparatuur gevonden.

Ongeluk Hoek (foto: Provicom)

Ongelukken

Bij twee ongelukken zijn gisterenavond vier gewonden gevallen. Op de Hoofdweg in Hoek raakten drie mensen gewond toen een auto van de weg raakte. Het voertuig botste daarna tegen een elektrokast.



Later op de avond raakte een motorrijder ernstig gewond bij een ongeluk op de Paviljoenweg bij Biervliet. Na zijn val gleed de bestuurder een eind door over het asfalt en kwam tot stilstand tegen een boom.

Zonsondergang bij Beachboom 2016 (foto: Marco Padmos)

Zeeuwse festivals

De Zeeuwse zomer is in volle gang. Er is weer genoeg te doen in augustus: van de visserijfeesten in Breskens tot Beachboom op de Brouwersdam. Wij hebben een selectie festivals voor je op een rij gezet.

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Internetoplichting

Een man uit Veenendaal is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot vijf jaar cel. De rechter acht bewezen dat hij Zeeuwen oplichtte via verkoopsites als Marktplaats en Speurders.

Graanoogst in Koudekerke (Foto Dick de Ruiter) (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Af en toe zon, maar vrij veel hoge bewolking. Vanmiddag wordt de bewolking dikker. Al voor het avonduur begint het te regenen en er volgt een regenachtige avond. Er steekt een matige zuidwestenwind op en de maximumtemperatuur ligt op 21 a 22 graden.