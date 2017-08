Auto vliegt tijdens het rijden in brand

Auto vliegt tijdens het rijden in brand (foto: Provicom)

Een auto is gisterenavond in brand gevlogen in Middelburg. De bestuurder reed over de Schroeweg toen hij rook onder de motorkap vandaan zag komen. Daarop zette hij de auto bij de kruising met de Torenweg aan de kant.

Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, liep de auto flinke schade op: het motorcompartiment brandde uit. Bergingsbedrijf Kuzee heeft de auto geborgen. Hoe de brand in het voertuig heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.