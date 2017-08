Nieuw alarmnummer gestrande zeedieren

Hoewel er zich al meerdere organisaties bezighouden met gestrande zeedieren, is het landelijke noodnummer noodzakelijk, aldus Theo de Wijs. Hij is coördinator van Stichting ReddingsTeam Zeedieren en volgens hem wordt bij een gestrande zeehond meestal de dierenpolitie ingeschakeld. Zij moeten dan vervolgens gaan kijken wie er in de betreffende regio gaat over de opvang van zeedieren. En dat is een lastige klus volgens De Wijs.

Daarom heeft Stichting ReddingsTeam Zeedieren de Nederlandse kust opgedeeld in vijf regio's. Met het nieuwe landelijke telefoonnummer komt de beller terecht in een keuzemenu en wordt zo doorverbonden met de betreffende coördinator van de regio.

Onafhankelijk

Daarnaast opereert Stichting ReddingsTeam Zeedieren onafhankelijk en dat is ook een belangrijke reden waarom het nummer noodzakelijk is. Volgens De Wijs is het belangrijk dat de stichting niet verbonden is aan een opvangcentrum, omdat op deze manier de dieren zo snel mogelijk overgebracht kunnen worden naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum.

Stichting ReddingsTeam Zeedieren is eind vorig jaar opgericht en heeft de Nederlandse kust opgedeeld in vijf regio's. Zeeland en Goeree-Overflakkee vormen één regio. ReddingsTeam Zeedieren heeft als doel de hulp te coördineren die verschillende lokale dierenhulpverleners geven. Ze vangen zelf geen dieren op.

Longwormen

De meeste zeehonden die de laatste tijd worden binnengebracht, hebben volgens De Wijs last van longwormen of wonden doordat ze gepikt zijn door meeuwen. Het nieuwe landelijke nummer van Stichting ReddingsTeam Zeedieren is 070 20 50 240.