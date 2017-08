Onderzoek naar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Een speciale commissie gaat onderzoeken welke kansen er zijn voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Ook worden de risico's in kaart gebracht.

Aanleiding is de krimp in Zeeuws-Vlaanderen. De taskforce heeft zichzelf als doel gesteld goed en bereikbaar onderwijs voor de regio in de toekomst te waarborgen. De drie gemeenten, de provincie en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs zijn erin vertegenwoordigd.

Noodklok

Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen luidde vorige maand de noodklok over het dalende leerlingaantal in de regio. Volgens het Zwin College, De Rede en het Reynaert College is het lastig om de scholen overeind te houden nu ze steeds minder leerlingen werven.

Het Zwin College is om die reden onder financieel toezicht geplaatst. Op de school zitten komend schooljaar 864 leerlingen terwijl voor een gezonde middelbare school 1.200 leerlingen nodig zijn.

