Zorgen om meer gevaarlijke treinen voor de deur

Vopak wil dat het maximale aantal gaswagons dat over het traject Vlissingen-Roosendaal mag rijden opgehoogd wordt naar 12.800 per jaar. Dus zou het aantal wagons met gevaarlijke stoffen per jaar met meer dan de helft toe kunnen nemen.

Ik vind het best gevaarlijk. Als er wat gebeurt zitten wij er dichtbij." Ria de Puit, Kapelle

Ria de Puit kijkt vanaf het balkon van haar gloednieuwe appartement zo op het stationnetje van Kapelle-Biezelinge. Zij en haar man wonen er met plezier, maar een toename van het aantal lpg-treinen ziet ze niet echt zitten: "Ik vind het best gevaarlijk. Als er wat gebeurt zitten wij er dichtbij. Maar we zullen het niet tegen kunnen houden." Jaap Visser, die door de Stationsstraat fietst zegt: "Er is altijd een gevaar. Als er bijvoorbeeld een auto niet op tijd over de overweg is, dan heb je de grappen al."

Vragen

GroenLinks stelde al vragen over de gevolgen van de toename. De partij maakt zich ook zorgen. En ook Anita Pijpelink, voorzitter van de Zeeuwse PvdA-Statenfractie, zegt de gastransporten per spoor in de gaten te houden. Hoewel ze zich realiseert dat veiligheid geen primaire taak is van de provincie maar van de gemeentes, zegt ze: "We willen de commissaris van de Koning, die in zijn takenpakket openbare orde en veiligheid heeft, vragen hoe hij samen met de gemeenten en de burgemeesters ervoor gaat zorgen dat dit vervoer veilig gebeurt."

Toename

Overslagbedrijf Vopak in Vlissingen-Oost verwacht de komende jaren een toename van het aantal gastransporten per trein. In 2015 en 2016 reden er zo'n 8.000 gaswagons door Zeeland. Dit jaar laat volgens het bedrijf nog geen stijging zien, maar die wordt de komende jaren wel verwacht.

Directeur Ian ter Haar: "We zien dat er in de deelmarkten voor gas, met name lpg, in de transportsector, in het koken en verwarmen en ook in de industrie steeds meer wordt gekozen om gas te gebruiken in plaats van olie."

Opslagtanks voor gas van Vopak Terminal Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn zogeheten risicoplafonds afgesproken in het Basisnet, een soort samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven. Vopak wil dat de normen naar boven worden bijgesteld tot 12.800 gaswagons per jaar. Ter Haar: "We willen ruimte om te groeien en dat kan alleen als het veilig en vergund is."

"Alles wat hier binnenkomt wordt eerst uitvoerig gecheckt en voordat het de terminal verlaat gebeurt dat ook. Er zijn hele duidelijke regels afgesproken hoe het vervoer moet plaatsvinden. Veiligheid is echt prioriteit nummer één voor Vopak."