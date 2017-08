Wietkwekerij met honderden planten gevonden in voormalig pand Kijkshop

Wietkwekerij met honderden planten gevonden in voormalig pand Kijkshop (foto: Politie / Twitter)

De politie is in de Spuistraat in Vlissingen bezig met het ontmantelen van een grote wietkwekerij. De kwekerij zat in het voormalige pand van de Kijkshop.

In de kwekerij staan volgens de politie honderden planten. De planten stonden in meerdere kweekruimtes op zolder. Een woordvoerder van de politie spreekt van een professionele kwekerij. Toen agenten de wietkwekerij kwamen oprollen, was er niemand in het pand aanwezig. De politie heeft nog niemand aangehouden.