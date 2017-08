Wietkwekerij met zo'n 2.000 planten gevonden in voormalig pand Kijkshop

De politie heeft in de Spuistraat in Vlissingen een grote wietkwekerij ontmanteld. De kwekerij met tussen de 1.500 en 2.000 planten werd ontdekt in het voormalige pand van de Kijkshop.

De planten stonden in zes kweekruimtes op zolder. Een woordvoerder van de politie spreekt van een professionele kwekerij. Toen agenten de wietkwekerij kwamen oprollen, was niemand in het pand aanwezig. Langer in gebruik De wietplantage werd ontdekt bij een gezamenlijke actie met energieleverancier DELTA, de gemeente en de politie. De politie vermoedt dat de kwekerij al langer werd gebruikt. Voor het kweken van de planten werd onder meer illegaal elektriciteit en water afgetapt. Volgens de politie werd de stroom op een gevaarlijke manier afgenomen.