Kippenbedrijf Grijpskerke stilgelegd: 'Eet gewoon je eitje op'

"Het is spul om luizen dood te maken. Dat wordt bij honden en katten gebruikt. En iemand heeft ons daarmee belazerd omdat in luizenmiddel voor de kippen te doen. Wat niemand wist", reageert eierboer Piet Wouters. "Deze man zet heel de sector - wie het ook is - op z'n kop."

Fipronil kan in eieren terecht komen. De consumptie van een grote hoeveelheid van die besmette eieren kan leiden tot schade aan nieren, lever en schildklier. De NVWA heeft een lijst eiercodes gepubliceerd. Het advies is om eieren met dat stempel niet te eten.

De grote voorraad van ruim 800.000 eieren van het bedrijf aan de Molembaix in Grijpskerke zal worden vernietigd.

We kunnen als mens nooit in een keer dertig tot veertig eieren eten. Hou er alsjeblieft over op en eet gewoon je eitje." Piet Wouters, eierboer

Volgens Wouters is er geen enkel gevaar op dit moment voor consumenten. Pas bij het eten van een grote hoeveelheid eieren is dat mogelijk, zegt hij. "Volgens mij krijg je er gewoon geen schade van. We kunnen als mens nooit in een keer dertig tot veertig eieren eten. Hou er alsjeblieft over op en eet gewoon je eitje."

Op rantsoen

Op de boerderij van Piet Wouters lopen 68.000 kippen rond. Elke dag leggen die zo'n 60.000 eieren. "We gaan deze kippen ander soort eten geven, haver. Zo worden ze gerantsoeneerd en dan houden ze vanzelf op met leggen. Dan gaan ze hun buikvet gebruiken om in leven te blijven. In het buikvet zit dat middel."

Daarna moet de stal inclusief de kippen helemaal worden ontsmet. "Dan hoop je dat het weg is." Heel dit proces duurt zo'n veertien dagen. "Het duurt nog langer, want voor dat die kip weer op gang is, ben je vijf weken verder."

Dit proces kost het bedrijf ongeveer een euro per hen, zegt Wouters. "Die kosten zijn wel te dragen. Het onrecht dat ons aangedaan is, is niet te dragen."

Wouters had het middel in één stal gespoten. De kippen in de andere stal zijn niet met het spul besmet. "Deze stal was toevallig leeg. Toen hoorden we dat het middel op de markt is en dachten: 'Hé, eindelijk iets natuurlijks op kruidenbasis wat we kunnen gebruiken. Daarom hebben we het hier gebruikt en niet in de andere stal."

Fipronil is een chemische stof, ontwikkeld door het voormalige Franse farmaceutische concern Rhône Poulenc. Het kwam in 1993 op de markt. De rechten van het product zijn sinds 2003 in handen van het het Duitse BASF. Het middel werkt behalve tegen vlooien ook tegen teken, luizen, mijten en mieren. In pluimveesector is fipronil opgedoken in het bestrijdingsmiddel Dega-16 dat wordt gebruikt om bloedluis in de stallen te bestrijden. Het is een legaal product. Dega-16 is gebruikt door ChickFriend, een Gelders bedrijf gespecialiseerd in bloedluisbestrijding bij pluimveebedrijven. ChickFriend heeft het product gekocht in België waar er vermoedelijk illegaal fipronil aan is toegevoegd. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

