Het Zeeuwse licht gevangen in een film

In de film Gevangen licht volgt documentairemaker Rebecca van Wittene de kunstenaar in zijn zoektocht. Grootjans verzamelt en archiveert alles in zijn opslag. Dat leverde onder andere het bewijs op van het bestaan van het Zeeuwse licht.

In Gevangen licht zitten meer wonderlijke ontdekkingen. Grootjans vertelt over zijn wroeten in de aarde in het Franse Saint Rémy de Provence waar Vincent van Gogh zijn beroemde zonnebloemen schilderde. Hij liet de grond analyseren en er bleek lijnolie en pigmenten in die aarde te zitten. Van Gogh knoeide blijkbaar nogal tijdens het schilderen en zo liet hij op die plek zijn sporen achter.

Olijfgaard in Saint Remy de Provence (foto: Vincent van Gogh )

Vincent van Gogh morste met zijn verf en ik vond sporen van die verf op de plek waar hij zijn zonnebloemen schilderde, dat is toch geweldig? " Loek Grootjans

Hieronder vind je het volledige interview met kunstenaar Loek Grootjans en filmmaker Rebecca van Wittene.

De documentaire Gevangen Licht gaat op zaterdag 9 september in première. De film is een co-productie met Omroep Zeeland en zal aan het eind van het jaar ook te zien zijn in de Zeeuwse documentaireweek bij Omroep Zeeland.