Geen Champions League voor De Nooijer

Jeremy de Nooijer is uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League (foto: Orange Picutures)

De Nooijer was vorige week in de heenwedstrijd tussen beide ploegen (0-0 in Azerbeidjan) nog geschorst, maar stond dinsdagavond wel aan de aftrap. Hij deed een uur mee en ging bij een 1-0 achterstand naar de kant. Daarna scoorde Qarabag ook nog 0-2. In de slotfase scoorde ook de thuisploeg nog, maar die treffer was alleen voor de statistieken.



Het Europese avontuur zit er nog niet op voor De Nooijer en Sheriff Tiraspol. Omdat de derde voorronde van de Champions League werd bereikt, mag de kampioen van Moldavië nu nog uitkomen in de voorronde van de Europa League.