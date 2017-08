Nóg twee mannen opgepakt voor inbraken Terneuzen

(foto: Omroep Zeeland)

In een huis aan het Oostelijk Bolwerk werd vandaag eerst een man van 23 uit Terneuzen gepakt. Vervolgens meldde een tweede man zichzelf rond 13.00 uur op het bureau, zegt de politie. Het gaat om een 37-jarige man uit Terneuzen.

Meerdere diefstallen

De politie laat weten dat beiden worden verdacht van meerdere diefstallen en inbraken. Onder meer in een kantoor van een flatgebouw en in een winkel in het centrum van Terneuzen. Ook verhoort de politie de mannen over het stelen van een fiets en een inbraak in een huis.

De twee zitten vast in het politiecellencomplex bij Torentijd. De 54-jarige man die 17 juli al werd opgepakt, bekende de inbraken na verhoor. De politie verwachtte toen al dat er meer aanhoudingen zouden volgen.

Lees ook: