Man rijdt 155 bij Ritthem, rijbewijs kwijt

De politie heeft vanmiddag het rijbewijs van een 20-jarige man afgepakt. De man reed met 155 kilometer per uur over de Sloeweg Noord bij Ritthem. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

De politie mat een snelheid van 155 kilometer per uur (foto: Politie) De man liep tegen de lamp toen de snelheid van zijn auto met een lasergun gemeten werd. Het Openbaar Ministerie moet beslissen wat er met het rijbewijs van de man gebeurt.