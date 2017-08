Kleine Rick van Drongelen wist al precies wat hij wilde

In het Omroep Zeeland programma Dromen van Messi was te zien dat de kleine Rick boordevol ambitie zat.

Van Drongelen werd gevolgd in het Omroep Zeeland programma dat een kijkje gaf achter de schermen bij de Zeeuwse voetbalopleiding. Zo zien we hem met andere JVOZ spelers bij FC Twente, in een persoonlijk ontwikkelingsgesprek met zijn trainer Gérard de Nooijer en voetballend in een testwedstrijd bij de club uit Enschede.

In de uitzending krijg je een goed beeld van hoe fanatiek Van Drongelen op jonge leeftijd al is. Hij wil het hoogst haalbare en doet daar alles voor. Ook zijn trainers Dolf Roks, Dennis de Nooijer en Gérard de Nooijer zien in hem een groot talent.