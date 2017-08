Regisseurs in de dop in actie bij Abdij Middelburg

Gijs Suy is een van hen. Hij regisseert zijn film 'Een dag aan het strand', een duister en romantisch verhaal. Als achtergrond wordt het Zeeuwse landschap gebruikt. De uitgestrekte stranden in Oostkapelle en het authentieke, mysterieuze decor van het Abdijplein in Middelburg komen aan bod. Het strand vormt de romantische fantasie van het meisje waar de hoofdpersoon verliefd op is. De abdij geeft zijn duistere fantasieën en angsten bloot.

Drummen in kloostergangen

Woensdag was de hele crew druk bezig met opnames in de kloostergangen van de abdij in Middelburg. Er werd een zeer kenmerkende scene opgenomen en een jazzdrummer speelde in het decor van de oude Kloostergangen. De première van de drie korte films die gemaakt worden is op 13 november, in Cinecity in Vlissingen.