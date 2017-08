Nog twee Zeeuwse kippenbedrijven slachtoffer eiercrisis

(foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de pluimveebedrijven J.C.P. Mol in Nisse en Ekoz in Schore. Eerder vandaag werd al bekend dat het pluimveebedrijf van Piet Wouters in Grijpskerke ook is geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De bedrijven hebben het bestrijdingsmiddel Dega-16 gebruikt om bloedluis in de stallen te bestrijden. Het middel komt van leverancier Chickfriend, die het middel weer uit België heeft gehaald. Volgens de pluimveebedrijven was niet bekend dat Dega-16 was vermengd met fipronil, een chemische stof tegen vlooien, teken, luizen, mijten en mieren. De stof is verboden in de voedselketen.

11.000 kippen

Meer dan 11.000 kippen worden bij het bedrijf van Jan Mol geruimd. Dat is meer dan de helft van de kippen die op het bedrijf leven. "Het waren allemaal jonge kippen van zo'n 25 weken oud. Die waren net in volle productie", vertelt Mol.

Volgens Mol kan het nog zo'n tien maanden duren voordat hij de stal weer vol heeft met nieuwe kippen. De schade loopt op tot zeker 80.000 euro, zegt Mol.

Dieet

Leon Jansen van Ekoz probeert 60.000 van zijn dieren nog te redden door ze op een speciaal dieet te zetten. De kippen verliezen daardoor hun buikvet, waarin het middel fipronil wordt vastgehouden. Zo'n 33.000 andere kippen hebben het middel niet in zich. Wel moeten op het bedrijf van Jansen ongeveer een miljoen eieren worden vernietigd.

De bedrijven hebben leverancier Chickfriend aansprakelijk gesteld voor de schade.

Lijst met besmette eieren De NVWA adviseert om witte eieren met de code 2-NL-4015502 niet te eten. Het fipronil-gehalte in deze eieren is volgens de NVWA dusdanig hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. Die eieren worden teruggehaald uit de schappen, consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien. Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Klik hier voor de lijst met codes van besmette eieren.

