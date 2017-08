Zeeland wordt wakker: kippenboeren, Joods leven, FilmStarz en Rick van Drongelen

Een stapel eieren met codes (foto: Omroep Zeeland)

Nog twee kippenboeren getroffen

Bij nog twee Zeeuwse kippenbedrijven is de schadelijke stof fipronil in de eieren en kippen aangetroffen. Het gaat om een pluimveehouder in Nisse en een Schore. Eén van de bedrijven laat zo'n 11.000 besmette kippen ruimen. De ander probeert de dieren te redden door die op een speciaal dieet te zetten.

Boek over Joods leven in Zeeland (foto: Omroep Zeeland )

Joods leven

Deze zomer is er een tentoonstelling in de bibliotheek van Middelburg over het leven van de Joodse gemeenschap tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. En er is een boek verschenen met de titel Middelburg en de Mediene, over het Joodse leven in Zeeland door de eeuwen heen. Daarnaast kan door Middelburg gewandeld worden met hetzelfde thema.

Filmopnames in de Adbij in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

FilmstarZ

Drie aankomende regisseurs zijn bezig met het maken van hun eerste korte film. Ze zijn de finalisten van het Zeeuwse project FilmstarZ, een acht maanden durend programma waarin de aankomend regisseurs worden begeleid en gecoacht.

Rick van Drongelen als 12-jarige JVOZ speler in het stadio van FC Twente (foto: Omroep Zeeland)

Van Drongelen

Rick van Drongelen staat de trappelen om te gaan spelen voor Hamburger SV. Dat de verdediger uit Axel nu overstapt komt niet als een verrassing. Als 12-jarige zat 'ie al boordevol ambitie.

Kitesurfers vermaken zich op het strand van Neeltje Jans (foto: Conny van der Horst | Verzeeuwigd)

Het weer

Wolkenvelden en soms wat zon. Op de meeste plaatsen droog en 21 tot 23 graden. Er waait een matige tot vanmiddag soms harde zuidwestenwind, met dan mogelijk ook zware windstoten.