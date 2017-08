Schoorse kippenboer weer getroffen door tegenslag

reactie Léon Jansen van pluimveebedrijf Ekoz op eiercrisis (foto: Omroep Zeeland)

Het staat hem nog helder voor de geest. "In 2011 werden alle 127.000 kippen geruimd op mijn bedrijf. Dat kwam door de vogelgriep. Dat viel toen niet mee," zegt Jansen in het radioprogramma 'Zeeland wordt wakker' tegen presentator Remco van Schellen. "Nu valt het ook niet mee wat er gebeurt bij ons," vervolgt Jansen. "De gevolgen zijn nog niet te overzien, dus zijn het weer spannende tijden."

De pluimveehouder heeft ervoor gekozen om zijn kippen op dieet te zetten. "Of dat gaat werken is nog maar afwachten." Het idee is dat door ander voer te geven de kip vet verbrand. In dat vet zit het middel, dus zouden de kippen weer schoon moeten worden door het dieet.

Maar er zijn nog veel vragen. "Mag de stal al schoongemaakt worden? En hoe moet het middel finopril verwijderd worden? Op die vragen hebben we van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nog geen antwoord gekregen.

De NVWA adviseert om witte eieren met bepaalde codes niet te eten. Klik hier voor de lijst met codes van besmette eieren. Die eieren zijn besmet in stallen die werden schoongemaakt met het bestrijdingsmiddel Dega-16. Dat middel was vermengd met fipronil, een chemische stof tegen vlooien, teken, luizen, mijten en mieren. De stof is verboden in de voedselketen. Het fipronil-gehalte in de eieren zorgt ervoor dat het opeten een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Volgens Jansen is de sector al een week langer bezig met maatregelen te nemen dan dat de NVWA het nieuws van de besmetting naar buiten bracht. "Wij hebben gelijk de eieren 'on hold' gezet. Er werden sindsdien geen eieren meer naar de winkels gebracht. Ik heb uit voorzorg de eierautomaat ook dicht gedaan."

Léon Jansen hoopt vandaag meer tijd tussen de kippen door te kunnen brengen. "De afgelopen dagen heb ik veel op kantoor gezeten. Maar soms werd het even taai. Dan ging ik tussen de kippen zitten en kan ik er stiekem toch van genieten."

