Anne van Damme brengt liefdesverhaal in beeld (foto: Guus van Marwijk)

Singer-songwriter Anne van Damme uit Hulst heeft een videoclip gemaakt voor haar lied My Heart. Het is een animatievideo waarin twee figuurtjes een liefdesavontuur beleven in Annes woonkamer. De clip is gemaakt door Frank Willems uit Den Bosch.

Anne van Damme - My Heart Afstudeerproject Anne studeerde vorig jaar juni af aan de Rockacademie in Tilburg. Haar afstudeerproject was de release van de debuut EP getiteld June in Poppodium 013, precies op haar verjaardag. Ze financierde de EP met geld dat ze verdiende met optredens, de zogenaamde Make It To June-tour. Enkele dagen vóór de release van de videoclip verscheen al een 'Making Of'-video. Met My Heart was Anne ook één van de deelnemers aan het Valentijnsconcert 2016 op Omroep Zeeland Radio. Anne van Damme - Making of My Heart