Staatssecretaris: geen financiële steun Zeeuws-Vlaamse scholen

Klaslokaal (foto: Omroep Zeeland)

Dekker laat weten dat ook na de noodkreet over het dalende aantal leerlingen van vorige maand niet op extra geld hoeft te worden gerekend. Hij erkent de problemen door het dalende aantal leerlingen in de regio, maar vindt dat de oplossing moet worden gezocht in samenwerking en het maken van keuzes, gecombineerd met efficient leerlingenvervoer.

De oprichting van de Taskforce waarin de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de provincie en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs zijn vertegenwoordigd is volgens Dekker een goede zaak. Hij zegt toe serieus te kijken naar het plan dat half oktober wordt verwacht.

