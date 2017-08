Ruim 3 jaar cel geëist na misbruik drie broertjes

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De man was een goede vriend van de familie en paste regelmatig op hun drie jongens. Ook gingen de kinderen maandelijks bij hem logeren. Hij zou ze daarbij jarenlang hebben aangeraakt op intieme plaatsen en ook seksuele handelingen hebben gepleegd en porno hebben laten zien.

In het jaar dat dat volgens het OM zou zijn begonnen waren de jongens 4, 6 en 9 jaar oud. De moeder van de drie jongens vertelde in de rechtszaal hoe het nu met het gezin gaat. Dat was een hartverscheurend verhaal.

Zware therapie

De jongens kampen stuk voor stuk met grote problemen en krijgen zware therapie. Eén van hen komt amper uit zijn donkere kamer, speelt niet meer met vriendjes, heeft angstaanvallen. Ze herbeleven vaak wat er gebeurd is, vertelde de moeder, en zijn wantrouwend tegen mannen. "Zelfs knuffelen met hun vader doen ze niet meer. Ons verdriet is intens en heftig."

Het hele gezin is geraakt. De ouders hebben geen gezond kind meer over." Officier van justitie

De verdachte bekent dat hij de broers heeft aangeraakt, maar zegt dat er meer niet gebeurd is. De officier van justitie gelooft hem niet. Volgens hem zijn de verklaringen van de kinderen zeer geloofwaardig.

"Wat een ellende heeft deze man aangericht", zei de officier tijdens de zitting. "Dat drie kinderen uit één gezin zijn misbruikt zie je niet vaak. Het hele gezin is geraakt. De ouders hebben geen gezond kind meer over."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.