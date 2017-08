Van Drongelen tekent vijfjarig contract bij HSV

Rick van Drongelen uit Axel heeft een vijfjarig contract getekend bij HSV. De club uit Harmburg betaalt naar verluid zo'n 3 miljoen euro aan Sparta. Van Drongelen krijgt bij HSV rugnummer 4.

De transfer naar HSV kwam begin deze week in een stroomversnelling nadat Van Drongelen met Sparta had geoefend tegen HSV. De verdediger maakte toen het enige doelpunt voor de club uit Rotterdam in een wedstrijd die in 1-1 eindigde. Eerder deze zomer was er al meer interesse voor het 18-jarige talent, maar concreet werd het tot deze week nooit.

Van Drongelen staat morgen al gelijk op het trainingsveld bij HSV. Op 13 augustus zou hij dan zijn officiële debuut kunnen maken in de uitwedstrijd tegen Osnabruck voor de Duitse beker. Van Drongelen wordt de dertiende Nederlander in dienst van HSV. Eerder speelden ook oud-internationals als Van Nistelrooij, Van der Vaart, Elia en Nigel de Jong in Hamburg.

Als het transferbedrag van 3 miljoen euro klopt, komt het dicht in de buurt van de duurste Zeeuwse voetbaltransfer ooit. In 1993 ging Peter van Vossen van Anderlecht naar Ajax voor zeven miljoen gulden. Het is nog niet bekend hoeveel geld de JVOZ ontvangt voor Van Drongelen. Omdat hij vier jaar bij de Zeeuwse opleiding speelde, profiteren ook zij mee van de transfer.

