Schaker Leenhouts loopt open NK achter de komma mis

Koen Leenhouts heeft het Open Nederlands Kampioenschap schaken maar nipt verloren. De schaker uit Oostburg haalde in negen rondes evenveel punten als Chanda Sandipan, en ook het aantal weerstandspunten was gelijk. Uiteindelijk moest er gekeken worden naar het aantal Sonneborn-Bergerpunten en daarvan had Sandipan een half punt meer.

Koen Leenhouts (foto: Omroep Zeeland) Helemaal met lege handen staat Leenhouts niet. Hij passeert de belangrijke grens van 2500 op de ELO-ranking en mag zich nu grootmeester noemen. Bovendien plaatst hij zich voor het NK van 2018.