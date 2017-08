Duitse man verdronken bij Cadzand-Bad

In Cadzand-Bad is aan het einde van de middag een Duitse man verdronken in zee. Volgens de politie werd de man rond 17.15 uur uit het water gehaald in de buurt van strandpaviljoen De Strandloper.

Duitse toerist verdronken bij Cadzand-Bad (foto: HV Zeeland) Hulpverleners hebben de man nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De man is ter plekke overleden, laat de politie weten. Het gaat om een man van 59 uit het Duitse Trier. De politie vermoedt dat de man door de sterke stroming is verrast en daardoor in moeilijkheden is gekomen. De familie van de man wordt opgevangen door medewerkers van de gemeente Sluis.