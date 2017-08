Tolhoek pakt met nog één etappe te gaan bergtrui in Polen

Antwan Tolhoek uit Yerseke heeft zich laten zien in de Ronde van Polen. De wielrenner van Team LottoNL-Jumbo zat in de zesde etappe mee in de kopgroep en veroverde dusdanig veel punten voor de bergtrui dat hij met nog één etappe te gaan de leider is in het bergklassement.

Antwan Tolhoek pakte donderdag in de etappe naar Zakopane maar liefst 24 punten voor de bergtrui. Eerder had hij er al 11 verzameld. Hij heeft er nu vijf meer dan Jack Haig (Orica Scott) en Maxime Monfort (Lotto Soudal). Vrijdag is de laatste etappe in de Ronde van Polen, en dat is ook gelijk de koninginnenrit. Vorig jaar won Tolhoek nog de bergtrui in de Ronde van Zwitserland.

In de zesde etappe zat Tolhoek niet voor het eerst mee in een vlucht. Het talent van Lotto NL-Jumbo heeft een vrije rol in Polen. Dat Tolhoek zich nu laat zien, is mede belangrijk met het oog op de Vuelta die op 19 augustus van start gaat. Tolhoek zit in de 12-koppige voorselectie voor die grote ronde waarvan nog drie renners moeten afvallen.