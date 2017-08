Dit is er komend weekend te doen in Zeeland

Visserijfeesten Breskens - 4, 5 en 6 augustus

Dit jaar heeft de organisatie van de Visserijfeesten in Breskens artiesten als Django Wagner, Snollebollekes, John de Bever en André Hazes Jr. weten te strikken. Naast het muziekprogramma is er net als andere jaren een kermis, rommelmarkt, braderie en vuurwerk. Het volledige programma vind je op de website van de visserijfeesten.

Nachtmarkt Vlissingen - 4 augustus

Vuurwerk tijdens de Nachtmarkt in Vlissingen (foto: RH-Photos)

Vrijdagavond is op de boulevard van Vlissingen de langste nachtmarkt van Nederland. Over de hele boulevard staan zo'n 350 kramen met eten, drinken en koopjes. Rond 00.30 uur wordt er vuurwerk afgestoken vanaf een ponton op de Westerschelde.

Zeeuws wijnfeest - 4 en 5 augustus

Tijdens het Zeeuwse Wijnfeest, dat wordt gehouden op de Kleine Schorre in Dreischor, kun je genieten van muziek, streekgerechten, rondleidingen en natuurlijk veel wijn.

Foodtruckers by the Sea - 4 en 5 augustus

Nog meer hapjes, drankjes en muziek: verschillende foodtrucks reizen komend weekend af richting de duinen bij Dishoek voor Foodtruckers by the Sea. Alle informatie vind je op de Facebookpagina van het festival.

Beachboom - 5 augustus

Dansen aan de kust! Op zaterdag 5 augustus staat de Brouwersdam in het teken van Beachboom. Dit jaar staan d'js als Quintino, Fias, Roog & Erick E en Funkerman op het programma.

Vlissingen Zingt - 5 augustus

Smeer die stembanden maar alvast, want zaterdag wordt op het Bellamypark het grootste meezingfeest van Vlissingen gehouden. Zing mee met klassiekers van Marco Borsato, The Beatles en Abba. Om 19.45 uur opent een band het programma en warmt het publiek op.

Dag van 't Ouweland - 5 augustus

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/touweland/posts/828580510630089]

Eén keer in de twee jaar wordt Dag van 't Ouweland in Oud-Sabbinge gehouden. Er is een markt, hardloopwedstrijd en solexrace. Bekijk het volledige programma op de website van Dag van 't Ouweland.

Internationaal Cadet Wereld Kampioenschap - 5-11 augustus

Dit weekend beginnen de wereldkampioenschappen Cadetzeilen in Bruinisse. De beste cadetzeilers ter wereld gaan de strijd met elkaar aan op het Grevelingenmeer. Op 5 augustus is de officiële opening van het kampioenschap, een dag later is de start. Op 11 augustus is de laatste dag van het kampioenschap.

ZomerFair Kerkwerve - 5 augustus

Zaterdag staat Kerkwerve in het teken van de ZomerFair. Modelbouwers laten hun collectie zien, er is een Fancy Fair en het Open Zeeuwse Palingrook Kampioenschap wordt gehouden. Bekijk hier het uitgebreide programma.