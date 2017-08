Onstuimig weer ideaal voor reddingsoefening

Reddingboot KNRM in actie bij de demonstratie (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de harde wind, werd de demonstratie wel iets aangepast. "De kleine reddingsboot gaat niet het water op", vertelt Myrthe Maranus van de Reddingsbrigade." Ze wijst er op dat de demonstratie niet ten koste mag gaan van de eigen veiligheid. "De helikopter gaat wel gewoon de lucht in." Daarmee doelt Maranus op het spectaculaire slotstuk van de demonstratie waarbij een reddingswerker zichzelf uit een helikopter laat zakken.

"Vooral die helikopter is spectaculair", zegt een jongen die in Zeeland op vakantie is. Twee meisjes zijn dat helemaal met hem eens. Een andere jongen ziet zichzelf ook wel in de helikopter zitten. "Hier red je ook mensen, net als bij de brandweer.

Voor de Reddingbrigade Banjaardstrand is het de ideale mogelijkheid om ook nog meteen wat voorlichting te geven. Zo laten medewerkers zien wat er met de gekleurde vlaggen op het strand bedoeld wordt en wat je moet doen als je kind is verdwenen in de drukte.