Van Drongelen: 'Meteen laten zien wie ik ben'

Van Drongelen werd donderdag in Hamburg gepresenteerd. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen bij de club uit de Bundesliga. "Geweldig om hier met vrienden en familie te zijn. Dit is een club met een grote historie en een prachtig stadion."

Bij HSV gaat de 18-jarige verdediger spelen met nummer 4. "In de jeugd speelde ik ook altijd met dat nummer, het afgelopen seizoen speelden we in een ander systeem en droeg ik 6. Ik ben blij dat ik mijn oude nummer weer terug heb."

De ouders van Rick zijn apetrots op hun zoon. Vader Frank adviseerde Rick om voor HSV te kiezen. "Freiburg was ook een optie, maar dit is toch een club met meer historie en een geweldig complex." Moeder Heleen vindt het ook hartstikke mooi voor Rick. "Een super mooie stap in zijn carriere. Ik had zelf niet verwacht dat het al zo snel, zo hard zou gaan. Hier droomt hij al jaren van."

