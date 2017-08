"Voor eens en altijd duidelijkheid over hagelkanon"

Peter van 't Westeinde van het CDA Borsele wil dat er duidelijkheid komt. "De beslissing is al drie keer uitgesteld. Fruittelers moeten nu eindelijk eens weten waar ze aan toe zijn." De discussie over het hagelkanon speelt al ruim tien jaar. "Zolang zitten telers dus al in onzekerheid."

Fruitteler René Bal beaamt dat. "We kunnen ons huidige kanon ook niet verder optimaliseren. Dat doen we pas als we zeker weten dat het ook gebruikt mag worden. Anders investeren we misschien wel voor niets." Volgens de fruitteler is het hagelkanon economisch gezien de beste oplossing.

Met een hagelkanon wordt geprobeerd om hagelbuien tegen te gaan. Door schokgolven de wolken in te sturen wordt de opbouw van een hagelwolk verstoord. Fruittelers hebben hier veel profijt van, omdat de oogst dan niet aangetast wordt. Tegenstanders van het kanon hameren vooral op de geluidsoverlast die het apparaat produceert.

Volgens de huidige regelgeving kan na ieder gebruik van het kanon een klacht worden ingediend. Als de Raad van State een besluit neemt in het voordeel van de fruittelers, is die mogelijkheid van de baan en mag iedere gemeente zelf goedkeuring geven voor het gebruik van een kanon.

De spandoeken worden op drie drukke punten in de gemeente Borsele opgehangen. Het gaat om de Tunnelweg, de Drieweg en langs de A58.