Auto's zwaar beschadigd bij botsing

twee auto's raken zwaar beschadigd na aanrijding op Guido Gezellelaan in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk met de twee auto's gebeurde rond 00:40 uur. Eén van de auto's ramde een verkeersbord en kwam vervolgens tot stilstand. Wat de oorzaak van de botsing is geweest, is nog niet bekend. De ambulancedienst kwam ter plekke, evenals de brandweer en politie.

De betrokkenen zijn nagekeken, maar het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Er raakte niemand bekneld. De auto's zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.