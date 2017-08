Zeeland wordt wakker: Toerist verdronken, reddingsoefening, geldproblemen en Tolhoek pakt bergtrui

Duitse toerist verdronken bij Cadzand-Bad (foto: HV Zeeland)

Toerist verdronken

Bij Cadzand-Bad is een Duitse toerist van 59 verdronken. Hij werd gisteren aan het einde van de middag uit het water gehaald. De hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat.

Helikopter doet mee aan de demonstratie. (foto: Omroep Zeeland)

Reddingsoefening

De Reddingbrigade Banjaardstrand, KNRM en de brandweer werkten gisteren samen tijdens een reddingsdemonstratie. De oefening was voor de kust van het Banjaardstrand op Noord-Beveland. Vanwege de wind werd de demonstratie wel aangepast.



Corporaties vragen aandacht voor geldproblemen huurders (foto: Omroep Zeeland)

Geldproblemen

Woningcorporaties op Tholen en de Bevelanden willen meer aandacht voor huurders met betalingsproblemen. De corporaties willen daarom dat gemeenten meer doen aan preventie en financiële begeleiding. De oproep komt na een rapport waarin staat dat een kwart van de huurders het risico loopt op een betalingsachterstand.

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Tolhoek pakt bergtrui

Antwan Tolhoek uit Yerseke heeft zich laten zien in de Ronde van Polen. De wielrenner van Team LottoNL-Jumbo zat in de zesde etappe mee in de kopgroep en veroverde dusdanig veel punten voor de bergtrui dat hij met nog één etappe te gaan de leider is in het bergklassement.

De golven bij de boulevard van Vlissingen (foto: Chris Verkaart | Verzeeuwigd)

Het weer

Perioden met zon en op de meeste plaatsen droog. Matige tot krachtige zuidwestenwind en vanmiddag maximaal 21 tot 23 graden.