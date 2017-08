Zeeuwen vragen aandacht voor zelfmoord tijdens Pride Amsterdam

Uitgedoste en dansende mensen

Wie aan de Gaypride denkt, dat sinds dit jaar Pride Amsterdam genoemd moet worden, ziet boten vol uitgedoste en dansende mensen voor zich die over de Amsterdamse grachten varen. Maar de laatste jaren is er ook ruimte voor boten met een serieuze boodschap. Morgen vaart voor het eerst de 113Zelfmoordpreventieboot mee, met als Zeeuwse vertegenwoordigers Martin en Monique.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal zelfmoordgedachten en -pogingen onder lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders fors hoger ligt dan het gemiddelde.

Suïcidaliteit onder LHBT'ers Zelfmoordgedachten: 5x vaker dan gemiddeld Zelfmoordpogingen: 4x vaker dan gemiddeld Transgenders hebben het het moeilijkst van de LHBT'ers Zelfmoordgedachten en pogingen komen even vaak voor bij LHBT'ers in de stad of op het platteland Een kwart van de andersgeaarden geeft aan dat zelfmoordgedachten duidelijk te maken heeft met hun geaardheid Na de coming out nemen zelfmoordgedachten af (bron: 113zelfmoordpreventie)

Martin heeft wel een vermoeden hoe het komt dat depressie en zelfmoord vaker voorkomen onder niet-hetero's. "Niet geaccepteerd worden, discriminatie, pesterijen. Je zou denken dat dit anno 2017 niet meer speelt, maar het tegendeel is waar. Er is vaak wel tolerantie, maar geen echte acceptatie.

Geen grafstemming

Het doorbreken van het taboe op zelfmoord onder LHBT'ers is het belangrijkste doel voor Martin en Monique om mee te varen. Beiden zijn actief bij het LHBT-netwerk Zeeland en zetten zich in voor het project Zeeland zonder Zelfmoord. Ondanks de serieuze missie van de boot waarop ze varen, zal er geen grafstemming heersen. "Het wordt echt wel een feestje, maar ook op een feestje mag je best een moeilijk onderwerp aansnijden."

Zeeuwen Martin en Monique varen mee op de Zelfmoordpreventieboot tijdens de Canal Parade in Amsterdam (foto: Omroep Zeeland)

Stel de vraag van je leven

113 is onlangs gestart met de campagne 'Stel de vraag van je leven' waarmee de organisatie wil laten zien dat je door te vragen naar iemands gedachten aan zelfmoord het verschil kan maken.

Het thema van de Pride Amsterdam dit jaar is 'This Is My Pride'. De vrijheid om te leven zoals je wilt. De Gay Pride vindt sinds 1996 jaarlijks in Amsterdam plaats. Morgen varen tijdens de Canal Parade zo'n tachtig boten door de Amsterdamse grachten.

