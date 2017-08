'Terreur-vliegtuigje' in Middelburg is kunstproject

Vliegtuigje met spandoek boven Middelburg (foto: Wilma Franssens)

Het vliegtuigje blijkt te maken te hebben met het Middelburgse kunstproject 'Stel de stad een vraag' in ruimteCAESUUR aan de Noordstraat. Morgen wordt daar de expositie van Dani Ploeger geopend. Hij is de man die de Cessna de lucht instuurde:

Volgens Ploeger past het vliegtuigje met het spandoek in de vragen die hij aan de stad stelt. "Het gaat over angst, media en activisme in relatie tot Middelburg als kleine stad in de periferie van het wereldtoneel."

Niets te vrezen

Van de rondvlucht zijn video-opnames gemaakt die ook in de tentoonstelling worden gebruikt. Dani Ploeger benadrukt dat niemand iets te vrezen heeft. Hij is overigens verbaasd over de reacties. Al was het alleen omdat het volgens Ploeger bepaald niet voor de hand ligt bij een Cessna met sleep boven het vredige Middelburg aan terreur te denken.