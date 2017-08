Vliegtuigje zorgt voor onrust in Middelburg

In Middelburg cirkelt een vliegtuigje met tekst op doek: Terreur/Revolutie (foto: Cora van Stijn)

Volgens de politie is er geen reden voor ongerustheid. Het gaat volgens een woordvoerder van de politie om reclame voor een kunstproject in Middelburg.

Expositie

Het vliegtuigje is de lucht ingestuurd door kunstenaar Dani Ploeger. Zaterdag wordt in ruimteCEASUUR in Middelburg een expositie van hem geopend.

In deze expositie stelt hij, volgens de aankondiging, vragen "over angst, media, en activisme in relatie tot Middelburg als kleine stad aan de periferie van het wereldtoneel." Onderdeel van de expositie van Ploeger is een film met titel Terreur/revolutie?