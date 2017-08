Van der Lijke mist EK Wielrennen

Nick van der Lijke (foto: Omroep Zeeland)

Van de Lijke hoopt na zijn val maandag in de GP Tim Wellens in het Belgische Sint-Niklaas nog dat hij op tijd fit zou zijn, maar zijn herstel verloopt minder snel dan gehoopt. Hij heeft zich daarom bij bondscoach Thorwald Veneberg afgemeld voor het EK in het Deense Herning.

Deelname aan de Binck Bank Tour door Nederland en België (de vroegere Eneco Tour) die maandag start, komt voor Van de Lijke te vroeg. In die rittenkoers wordt hij vervangen door een andere Zeeuwse wielrenner, Brian van Goethem uit Philippine.

Lees ook: